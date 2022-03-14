Медведев уступил Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев неожиданно уступил представителю Франции Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

В матче третьего круга Медведев (2) проиграл представителю Франции Гаэлю Монфису (26) со счетом 6:4, 3:6, 1:6. Встреча длилась 2 часа 7 минут. Медведев пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 7. Монфис сделал три эйса, семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что этот турнир для Медведева стал дебютным в статусе первой ракетки мира.