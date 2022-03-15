Кудерметова вышла в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе после отказа соперницы продолжать игру

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе в противостоянии с чешкой Мари Боузковой, которая снялась с игры после начала второго сета.

Противостояние между теннисистками продолжалось 1 час 4 минуты. Кудерметова (21) в упорной борьбе выиграла первый сет со счетом 6:4. В начале второй гейма Боузкова сделала брейк-пойнт и повела в партиях 2:0, но снялась с матча.

За право выхода в четвертьфинал соревнований россиянка поборется с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Маркета Вондроушова (Чехия, 30).