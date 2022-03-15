Надаль обыграл британца Эванса в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль успешно преодолел барьер третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе, одержав победу над представителем Великобритании Дэниэлом Эвансом (7:5, 6:3).

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету Надаля, занимающего четвертое место в рейтинге ATP, четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех. Его соперник оформил три эйса, допустил две двойных и реализовал один брейк из четырех.

В четвертом круге Надаль сыграет с Райлли Опелкой – ранее на турнире американец обыграл Дениса Шаповалова из Канады (6:7, 6:4, 6:4).