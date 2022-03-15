Циципас проиграл Бруксби и не смог выйти в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

В матче 1/16 финала турнира АТР в Индиан-Уэллсе Стефанос Циципас уступил американцу Дженсону Бруксби.

Встреча продолжалась два часа и четыре минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Бруксби.

Победитель совершил две подачи навылет, две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12.

На счету грека три эйса, столько же двойных ошибок и два реализованных брейка из четырех.

В следующей стадии Бруксби сыграет с победителем пары Кэмерон Норри - Николоз Басилашвили.