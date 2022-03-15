«Так иногда бывает». Медведев - о поражении Монфису

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе от француза Гаэля Монфиса.

«Это не был мой лучший матч, но Гаэль провел хорошую игру, чего в итоге оказалось достаточно для победы. Вы знаете, так иногда бывает. Когда ты проигрываешь, редко бывает так, что можно сказать: «Да, я играл просто невероятно». Могу лишь отметить, что второй и третий сеты были не такими уж плохими», - приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 1:6.