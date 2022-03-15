Медведев прокомментировал потерю звания первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что постарается вернуться на первую строчку мирового рейтинга на турнире АТР в Майами.

«Давления из-за возможной потери первой строчки точно не было. Я думал, что это может дать мне больше мотивации, хотя она у меня итак была. Просто, как я уже сказал, я не показал свой лучший теннис. Что ж, теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, поэтому у меня есть турнир в Майами, чтобы попытаться вернуться. Обычно в Майами чувствуешь себя немного лучше в плане тенниса, так что постараюсь там хорошо сыграть», - приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.