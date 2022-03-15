Кербер после победы над Касаткиной призналась, что теннис для нее сейчас не на первом месте

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер прокомментировала свои эмоции во время матча с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«После и во время пандемии теннис для меня оставался на втором месте. Сейчас в мире есть гораздо важнее вопросы. Люди спасаются, эта ситуация сейчас самая глобальная, она всех пугает. Как я сказала ранее, я сама слежу за этим. Мои бабушка с дедушкой живут там, и я смотрю новости чуть ли не каждые пять минут, и это покалывает изнутри. Я думаю, что эта тема беспокоит не только меня здесь.

Для меня теннис остается на втором, третьем или даже четвертом месте в жизни. Но в этот день я просто пыталась сконцентрироваться на игре», - приводит слова спортсменки журналистка Анита Стахл.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Кербер.