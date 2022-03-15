Ольховский - о поражении Медведева: На корте первое место в рейтинге не давит

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский прокомментировал поражение первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе от Гаэля Монфиса.

«Монфис провёл очень хороший матч, а Даня совершил достаточно большое количество невынужденных ошибок в третьем сете. Медведеву не хватало остроты в игре, совсем пассивно играл, а соперник владел инициативой.

«В этот раз преимущества в подаче у него практически не было. На корте первое место в рейтинге не давит, просто где-то что-то не получалось. В дальнейшем будет куча шансов вернуться туда. Всё зависит от самого Даниила», — сказал Ольховский «Чемпионату».

Напомним, в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.