Камельзон не делает трагедию из-за проигрыша Медведева Монфису

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о проигрыше первой ракетки страны Даниила Медведева французу Гаэлю Монфису (6:4, 3:6, 1:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Вчера что-то не пошло, но надо быть в команде, чтобы точно понимать. Дело в том, что Монфис — достаточно экзотичный теннисист, который может как выиграть у кого угодно, так и кому угодно проиграть. У него своеобразный стиль. Если у Монфиса идёт игра, то он снесёт кого захочет. Он теннисист высочайшего класса. Медведев мог что-то не так рассчитать, мог чувствовать себя не в оптимальном состоянии. Не вижу ничего смертельного в вылете в 1/16 Индиан-Уэллса», - приводит слова Камельзона «Чемпионат».

Добавим, что из-за неудачи в Индиан-Уэллсе Медведев уступит звание первой ракетки мира сербу Новаку Джоковичу.

Следующем турниром в календаре АТР значится «Мастерс» в Майами, Медведев будет посеян под первым номером, так как Джоковича не пустили в США из-за отсутствия прививки от коронавируса.