Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв Мартич

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе проиграла хорватке Петре Мартич со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Обе теннисистки подали по пять эйсов, россиянка при этом совершила на одну двойную ошибку больше, четыре против трех. На чужой подаче лучше действовала хорватка, она реализовала два брейка имея шесть возможностей, тогда как Самсонова один раз взяла подачу соперницы, имея два брейкпоинта.

В следующем круге, на стадии четвертьфинала, Мартич сыграет с румынкой Симоной Халеп, ранее одолевшей свою соотечественницу Сорану Кирстю (6:1, 6:4).