«Ничего страшного не произошло». Тарпищев - о поражении Медведева от Монфиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Даниила Медведева с турнира АТР в Индиан-Уэллсе.

«Проигрыш ничего не означает, это рабочие моменты, только на этих соревнованиях мы не концентрируемся, ничего страшного не произошло. Он потихоньку набирает, вчера неплохо играл, там ошибки были мелкие, тактические. Ощущений пока нет, просто был проведен большой объем работы, он мяча не чувствует, поэтому проиграл, но мог и выиграть, там не сложилось, во втором сете два-три очка. Невозможно подряд выиграть 30-36 недель, надо выигрывать то, что надо, а рейтинг - не показатель общей тенденции», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе россиянин проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6.

По итогам турнира россиянин лишится первой позиции в мировом рейтинге.