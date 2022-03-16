Рублев обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл американца Фрэнсиса Тиафо в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российского теннисиста. За время матча Рублев шесть раз подал навылет, реализовал три брейк-пойнта и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трех, а также четыре двойные ошибки.

Добавим, что в следующем раунде россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем, ранее одержавшим победу над американцем Стивом Джонсоном.