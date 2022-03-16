Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов

Глава женской теннисной ассоциации Стив Саймон выступил против отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Никогда не знаешь, как обернется будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в нашем туре из-за политической позиции, которую может занять руководство (их страны)», - приводит слова Саймона ТАСС.

Как сообщает агентство, Саймон также отметил, что организация вряд ли сможет как-то повлиять на ситуацию, если правительства начнут ограничивать въезд спортсменов в свои страны.

Напомним, что 1 марта 2020 года пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила о том, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой организации, отметив, что запрет не затронет одиночные соревнования. При этом на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне будут выступать без флага и гимна.

Позже стало известно о том, что ITF отменила все запланированные турниры на территории России и Белоруссии.