Кудерметова обыграла Вондроушову и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла чешку Маркету Вондроушову в матче четвертого раунда турнира в Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу российской теннисистки. За время матча Кудерметова восемь раз подала навылет, реализовала два из четырех брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы четыре эйса, один реализованный брейк-пойнт из шести, а также шесть двойных ошибок.

В следующем матче на турнире Кудерметова встретится с испанкой Паулой Бадосой.