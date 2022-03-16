Собкин прокомментировал слова министра спорта Великобритании о теннисисте Медведеве

Известный тренер Борис Собкин прокомментировал заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, допустившего участие россиян в турнире при условии, что спортсмены не являются сторонниками нынешнего правительства России.

«Сложно такое комментировать. Понятно, что и теннисистам сложно. Выступать против своей страны? Тут каждый решает сам. К сожалению, общая атмосфера в мире такая», – цитирует Собкина RT.

Накануне Хаддлстон, отвечая на вопрос о том, сможет ли Даниил Медведев выступить на Уимблдоне, допустил возможность участия российских спортсменов в соревнованиях, подчеркнув, что необходимо иметь уверенность в том, что теннисисты не являются сторонниками нынешнего правительства России:

«Мы рассматриваем, какие требования нам могут понадобиться, чтобы получить гарантии в этом направлении... Было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет».