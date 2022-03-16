Андрей Чесноков: Раньше говорили, что спорт и политика не совместимы, а сейчас оказалось все иначе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона, допустившего участие россиян в Уимблдонском турнире при условии, что спортсмены не являются сторонниками нынешнего правительства России.

«Должно быть разделение между правительственным решением и ITF. А как он должен доказывать это? Анализ мочи и крови сдать? Вообще существует контракт между ATP и игроком – он огромный, 200 страниц. Медведев уже подписал данный документ, нужно придерживаться его и ни на что дополнительно не соглашаться. Раньше все говорили, что спорт и политика не совместимы, а сейчас оказалось все иначе», – приводит слова Чеснокова RT.

Напомним, 1 марта 2020 года пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила о том, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой организации, отметив, что запрет не затронет одиночные соревнования. При этом на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне будут выступать без флага и гимна.

Добавим, что Уимблдон является одним из четырех турниров «Большого Шлема» наряду с Открытым чемпионатом Австралии, «Ролан Гаррос» и US Open.