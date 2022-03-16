Андрей Чесноков: У Джоковича нет прививки, россиян не пустили. Где гибкость и свобода слова?

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился мнением о возможном недопуске российского теннисиста Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

«Если посмотреть глубже, у Уимблдона есть спонсоры. Вы представляете, если первые десять игроков мирового рейтинга не будут в нем участвовать? Конечно же, тогда соревнования будут не такими интересными.

У Джоковича нет прививки, россиян не пустили, у кого-то еще что-то. Где гибкость и свобода слова? Теперь, получается, может быть только одно мнение: «Если мы против, то и все остальные тоже», - приводит слова Чеснокова RT.

Накануне Хаддлстон допустил возможность участия российских спортсменов в Уимблдонском турнире, подчеркнув при этом, что необходимо иметь уверенность в том, что теннисисты не являются сторонниками нынешнего правительства России.

Уимблдон-2022 пройдет с 27 июня по 11 июля. Действующим победителем мужского турнира является серб Новак Джокович. Медведев в прошлом розыгрыше выбыл на стадии четвертого круга, уступив поляку Хуберту Хуркачу.

Напомним, 1 марта 2020 года пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила о том, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой организации, отметив, что запрет не затронет одиночные соревнования. При этом на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне будут выступать без флага и гимна.