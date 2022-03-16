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Камельзон заявил, что ФТР разрабатывает программу на случай отстранения российских теннисистов

На данный момент им разрешено выступать в нейтральном статусе.
16 марта 2022 17:03
автор: Максим Скороходов

Заслуженный тренер Владимир Камельзон считает, что Великобритания в любой момент может не допустить россиян до Уимблона.

Ранее министра спорта Великобритании Найджел Хаддлстон заявил, что разрешение на участие в турнире Большого шлема получат спортсмены, не являющиеся сторонниками нынешнего правительства России.

«Не стоит обращать внимание на этого чудака, лучше бы он думал, что говорит. Как может спортсмен против своей страны что-то сказать? Но нас могут не пустить на этот турнир, мы сейчас ждем чего угодно. Мы совместно с Федерацией тенниса России и Москвы разрабатываем целую программу, чтобы помочь людям, которые кроме тенниса больше ничего не делают, им нужна работа», - приводит слова Камельзона «Метарейтинг».

Проведение Уимблдона запланировано с 27 июня по 4 июля.

Добавим, что ранее Великобритания запретила выступать в своей стране российским гонщикaм, несмотря на то, что ФИА допустила их в нейтральном статусе.

источник: «Метарейтинг»
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