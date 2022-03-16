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Чесноков уверен, что Рублев может выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Ранее российский теннисист вышел в 1/8 финала.
16 марта 2022 20:21
автор: Максим Скороходов

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков оценил перспективы российского теннисиста Андрея Рублева в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Рублев может претендовать на победу в Индиан-Уэллсе. У него в характере заложено, что он может доставить неприятности любому. Его игра напоминает мне игру Агасси. Андрей играет остро из любой точки. Это давление на любого игрока. Если соперник не в очень хорошей форме, то Рублев его сносит. Андрей нашёл свою форму. Начинает показывать теннис всё лучше и лучше. На этом турнире его будет сложно остановить», - приводит слова Чеснокрва «Чемпионат».

Напомним, что сегодня Рублев в третьем круге турнира победил американца Фрэнсиса Тиафо. В следующем раунде россиянин встретится с поляком Хубертом Хуркачем.

Добавим, что в соревнованиях серии «Мастерс» разыгрывается 1000 рейтинговых очков.

источник: Чемпионат.com
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