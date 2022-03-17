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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хуркача

Матч продолжался 1 час 40 минут.
17 марта 2022 09:28
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Оба спортсмена подали по девять эйсов, также на счету Рублева одна двойная ошибка и два реализованных брейкпоинта из восьми, у его соперника три двойные и один брейк при двух возможностях взять подачу россиянина.

Таким образом, Рублев вышел в четвертьфинал престижного турнира, в которым сыграет с болгарином Григором Димитровым, победившем американца Джона Изнера со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

источник: «Советский спорт»
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