Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Хуркача

Российский теннисист Андрей Рублев во встрече четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе победил поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

Оба спортсмена подали по девять эйсов, также на счету Рублева одна двойная ошибка и два реализованных брейкпоинта из восьми, у его соперника три двойные и один брейк при двух возможностях взять подачу россиянина.

Таким образом, Рублев вышел в четвертьфинал престижного турнира, в которым сыграет с болгарином Григором Димитровым, победившем американца Джона Изнера со счетом 6:3, 7:6 (8:6).