Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Кириоса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнире в Индиан-Уэллсе победил австралийца Ника Кириоса со счетом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.

Надаль подал десять эйсов за матч, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов.

На счету Кириоса 12 подач навылет, пять двойных ошибок и два брейка при пяти возможностях взять подачу испанца.

Соперником Надаля по полуфиналу будет его соотечественник Карлос Алькарас, обыгравший британца Кэмерона Норри (6:4, 6:3).