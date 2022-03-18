Надаль вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Кириоса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнире в Индиан-Уэллсе победил австралийца Ника Кириоса со счетом 7:6 (7:0), 5:7, 6:4.
Надаль подал десять эйсов за матч, допустив семь двойных ошибок, и реализовал два из четырех брейкпоинтов.
На счету Кириоса 12 подач навылет, пять двойных ошибок и два брейка при пяти возможностях взять подачу испанца.
Соперником Надаля по полуфиналу будет его соотечественник Карлос Алькарас, обыгравший британца Кэмерона Норри (6:4, 6:3).
источник: «Советский спорт»