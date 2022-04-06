Российский теннисист Котов победил нидерландца Грикспура, проиграв первый сет со счетом 0:6

Российский теннисист Павел Котов в матче первого круга турнира в Марракеше победил представителя Нидерландов Таллона Грикспура со счетом 0:6, 6:2, 6:2.

Встреча длилась 1 час 54 минуты.

По ее ходу Котов подал два эйса, совершив пять двойных ошибок, и реализовал пять из 13 брейкпоинтов.

Грикспур ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и взял четыре подачи соперника, имея стопроцентную эффективность на брейкпоинтах.

В следующем раунде Котов сыграет с французом Ришаром Гаске, который был сильнее швейцарца Хенри Лааксонена (7:5, 4:6, 6:4).