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Российский теннисист Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше, уступив Гаске

Матч длился 1 час 49 минут.
07 апреля 2022 19:27
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Павел Котов во встрече второго круга турнира в Марракеше проиграл французу Ришару Гаске со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Котов пять раз за матч подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейкпоинта из девяти.

На счету Гаске четыре эйса, две двойные ошибки и четыре брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

Француз вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Федерико Кория, который был сильнее боснийца Мирсы Башича (6:4, 6:2).

источник: «Советский спорт»
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