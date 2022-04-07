Российский теннисист Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше, уступив Гаске

Российский теннисист Павел Котов во встрече второго круга турнира в Марракеше проиграл французу Ришару Гаске со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Котов пять раз за матч подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал три брейкпоинта из девяти.

На счету Гаске четыре эйса, две двойные ошибки и четыре брейка при пяти возможностях взять подачу россиянина.

Француз вышел в четвертьфинал, где сыграет с аргентинцем Федерико Кория, который был сильнее боснийца Мирсы Башича (6:4, 6:2).