Александрова обыграла Каролину Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира в Чарльстоне победила чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:1.

По ходу встречи Александрова сделала шесть эйсов, допустив одну двойную ошибку, и четыре раза взяла подачу чешки, имея восемь возможностей.

Плишкова брейкпоинтов не заработала, также она четыре раза подала навылет и сделала две двойные ошибки.

Александрова вышла в четвертьфинал, где сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая была сильнее американки Мэдисон Киз (6:4, 6:4).