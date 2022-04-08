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Борису Беккеру грозит тюрьма за сокрытие сведений о долгах и собственности

Приговор бывшему теннисисту будет вынесен 29 апреля
08 апреля 2022 17:18
автор: Александр Шульгин

Бывшему немецкому теннисисту Борису Беккеру грозит тюремный срок по делу о банкротстве.

Как сообщает Evening Standard, в 2017 году немец был признан банкротом, однако затем следствие установило, что на тот момент у спортсмена была дополнительная собственность. Кроме того, Беккер скрывал свои долги.

Теннисисту предъявлено обвинение по четырем пунктам. В то же время, по 20 он оправдан.

В настоящее время Беккер отпущен лондонским судом под залог. Окончательный приговор ему будет вынесен 29 апреля. Немцу грозит реальный тюремный срок.

Борис Беккер является шестикратным победителем турниров «Большого Шлема».

источник: Evening Standard
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