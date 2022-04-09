ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александрова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Россиянке осталось провести два матча до титула
09 апреля 2022 09:51
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA в американском Чарльстоне обыграла представительницу Польши Магду Линетт и вышла в следующую стадию.

Встреча продолжалась один час и три минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Александрова пять раз подавала навылет, совершила столько же двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.

Таким образом, Екатерина вышла в полуфинал турнира, в котором сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

В параллельном матче за выход в финал поспорят американка Аманда Анисимова и представительница Туниса Онс Жабер.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Александрова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне
Россиянке осталось провести два матча до титула
09.04.2022 09:51
Теннис
автор: Александр Шульгин
Борису Беккеру грозит тюрьма за сокрытие сведений о долгах и собственности
Приговор бывшему теннисисту будет вынесен 29 апреля
08.04.2022 17:18
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александрова обыграла Каролину Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне
Матч длился 1 час 4 минуты.
08.04.2022 10:44
Теннис
автор: Максим Скороходов
40-летняя Серена Уильямс планирует выступить на Уимблдоне
В последний раз американка выходила на корт именно в Британии
07.04.2022 22:58
Теннис
автор: Александр Шульгин
Российский теннисист Котов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Марракеше, уступив Гаске
Матч длился 1 час 49 минут.
07.04.2022 19:27
Теннис
автор: Максим Скороходов
Тсонга завершит карьеру после «Ролан Гаррос»
Теннисист играет на профессиональном уровне с 2004 года.
06.04.2022 23:35
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Аванесян обыграла Стефанини и вышла в третий круг турнира в Колумбии
Встреча продолжалась 1 час и 22 минуты.
06.04.2022 23:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«От наших теннисистов должны отстать». Тарпищев - о возможном отстранении россиян от Уимблдона
Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.
06.04.2022 16:58
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Российский теннисист Котов победил нидерландца Грикспура, проиграв первый сет со счетом 0:6
Павел вышел во второй круг турнира в Марракеше
06.04.2022 16:15
Теннис
автор: Максим Скороходов
Организаторы Уимблдона опубликовали официальное заявление по поводу участия россиян в турнире
Проведение соревнования запланировано с 27 июня по 10 июля.
06.04.2022 10:49
Теннис
У нашего Петра нет иного выхода — надо побеждать досрочно! Расклады на бой Ян — Стерлинг и UFC 273
В ночь на 10 апреля в Джексонвилле состоится долгожданный турнир UFC 273, в рамках которого россиянин Петр Ян проведет реванш против американца Алджамейна Стерлинга. «Плеймейкер» разбирает шансы участников этого и другого боев предстоящего вечера ММА.
В двух шайбах от маэстро Овечкина! Как Капризов разменял пятый десяток голов в чемпионате НХЛ (видео)
В выездном матче НХЛ с «Сент-Луисом» (3:4 ОТ) лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 41-ю шайбу в сезоне-2021/22.
«0:6 в третьем периоде стали хорошим уроком». Ротенберг — о победе-реванше над ЦСКА
В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА петербургские армейцы одержали победу (3:2) и сравняли счет в противостоянии (2-2). Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопросы журналистов.
Теперь Ротенберг вовремя взял тайм-аут — и вот результат! Как СКА сравнял счет в полуфинале против ЦСКА
Четвертый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ принес питерским армейцам выездную победу над столичными одноклубниками - 3:2.
Можно ли догнать «Зенит»? А «Динамо» выпадет из тройки? Расклады на верхних этажах РПЛ
До окончания чемпионата России остается семь туров, а ясности в таблице нет.
Похоже на издевательство! Российских саночников «амнистировали», чтобы тут же еще жестче наказать?
Арбитражный суд FIL отменил решение исполкома той же международной федерации санного спорта от 2 марта - об отстранении россиян от международных соревнований в связи с украинскими событиями. Разбираемся, что означает эта неожиданная «амнистия».
Для какого Ротенберга санкции? А какой менеджер из Аршавина? Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках.
История, леденящая кровь. Как сборную Чили не пустили на чемпионат мира из-за жуткого подлога
32 года назад ФИФА отстранила сборную Чили от участия в чемпионате мира по футболу в Италии. Вспоминаем, что же тогда произошло.
24-й тур РПЛ с Анастасией Пустовойтовой на ВАРе: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
9 и 10 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать четвертом туре, от которого были отстранены сразу пять арбитров.
Запрет на звезд АПЛ и выигрыш 15 миллионов долларов на «Мартовском безумии». Букмекерский обзор
Главные новости мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика