Александрова обыграла Линетт и вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA в американском Чарльстоне обыграла представительницу Польши Магду Линетт и вышла в следующую стадию.

Встреча продолжалась один час и три минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

Александрова пять раз подавала навылет, совершила столько же двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.

Таким образом, Екатерина вышла в полуфинал турнира, в котором сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

В параллельном матче за выход в финал поспорят американка Аманда Анисимова и представительница Туниса Онс Жабер.