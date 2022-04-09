Александрова проиграла Бенчич и не смогла выйти в финал турнира в Чарлстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в полуфинале турнира WTA проиграла швейцарке Белинде Бенчич и не смогла выйти в финал соревнований.
Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Бенчич. Победительница совершила пять подач навылет, одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету россиянки два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк из трех.
В финале Бенчич сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США) - Онс Жабер (Тунис).
источник: «Советский спорт»