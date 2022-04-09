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Рахимова проиграла Марии и не смогла выйти в финал турнира в Боготе

Россиянка уступила в обоих сетах с одинаковым счетом
09 апреля 2022 23:52
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинальном поединке турнира WTA в Боготе проиграла немке Татьяне Марии.

Встреча продолжалась один час и 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Германии.

Мария совершила пять раз подавала навылет, совершила одну двойную огибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк при единственной попытке.

В финале турнира Мария встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси.

источник: «Советский спорт»
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