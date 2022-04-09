Рахимова проиграла Марии и не смогла выйти в финал турнира в Боготе

Российская теннисистка Камилла Рахимова в полуфинальном поединке турнира WTA в Боготе проиграла немке Татьяне Марии.
Встреча продолжалась один час и 23 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы Германии.
Мария совершила пять раз подавала навылет, совершила одну двойную огибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Рахимовой один эйс, семь двойных ошибок и один реализованный брейк при единственной попытке.
В финале турнира Мария встретится с бразильянкой Лаурой Пигосси.
источник: «Советский спорт»