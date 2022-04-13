Рублев победил Де Минора и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга турнира в Монте-Карло победил Австралийца Алекса Де Минора со счетом 2:6, 6:1, 6:4.

По ходу встречи Рублев подал три эйса, совершив семь двойных ошибок, и реализовал четыре из семи брейкпоинтов.

На счету Де Минора по одному эйсу и двойной ошибки, а также три брейка при 12 возможностях взять подачу россиянина.

Следующим соперником Рублева будет итальянец Янник Синнер, переигравший финна Эмила Руусувуори (7:5, 6:3).