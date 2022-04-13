Чесноков считает, что Рублеву надо прибавлять, чтобы пройти Синнера на турнире в Монте-Карло

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался об игре российского теннисиста Андрея Рублева во втором круге турнира в Монте-Карло, где он победил австралийца Алекса Де Минова (2:6, 6:1, 6:4).

«Де Минор доставил Рублеву много геморроя и даже мог его обыграть. В последнем гейме было очень много невынужденных ошибок со стороны Рублева. Если брать следующий матч против Синнера, то с той игрой, которую Рублев продемонстрировал сегодня, он будет выглядеть неубедительно. Чтобы обыграть Синнера, нужно играть солиднее, чем сегодня», - приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что турнир в Монте-Карло относится к серии «Мастерс», на котором разыгрывается 1000 очков.