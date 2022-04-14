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«Не было стабильности и агрессии». Тарпищев объяснил проблемы Рублева в матче против де Минора

Россиянин сумел добиться победы, несмотря на разгром в первом сете
14 апреля 2022 11:48
автор: Александр Шульгин

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева в стартовом матче россиянина на турнире в Монте-Карло против австралийца Алекса де Минора.

«Соперник Рублева на таком медленном корте свою подачу прагматично держал. Андрея немного лихорадило, не было той стабильности в агрессии. Ошибок было достаточно много. В принципе, справился. Ясно, что наши ребята еще далеки от формы на грунтовом покрытии. Надо воспринимать объективно - еще не подошли к нужным кондициям», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 6:4 в пользу Рублева, который во втором круге сыграет против итальянца Янника Синнера.

источник: Чемпионат.com
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