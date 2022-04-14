Бывший тренер Джоковича назвал позором санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Никола Пилич, бывший тренер Новака Джоковича, высказался о введенных в отношении российских и белорусских спортсменов санкциях.

«Это позор! Это просто позор! Делали ли они нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда своим теннисистам играть?» - приводит слова Пилича Kurir.

Добавим, что российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на турнирах под нейтральным флагом, при этом запретили им выступать в командных соревнованиях, например, в Кубке Дэвиса.