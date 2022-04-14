Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Карреньо-Бусту

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (6:2, 7:5) в матче третьего круга турнира в Монте-Карло.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 35 минут. На счету Зверева, занимающего третье место в рейтинге, восемь подач навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 13. У его соперника ни одного эйса, одна двойная и два реализованных брейка из шести.

Добавим, что в четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Андрей Рублев (Россия) – Янник Синнер (Италия).