«Постоянные провалы внимания». Собкин - о поражении Рублева в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Борис Собкин объяснил причины поражения Андрея Рублева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против итальянца Яника Синнера.

«Вчерашний и сегодняшний матчи были похожи. У Рублева постоянные провалы внимания, даже в первом выигрышном сете. Ну а во втором сете Андрей полностью провалился.

Если говорить о качестве игры, то и Синнер играл не блестяще. Оба не прибились еще к покрытию. Земля - такое покрытие, которое требует времени, чтобы к ней привыкнуть. Итальянец адаптировался лучше. Да и играл сегодня активнее. Много брейков было… Но и Рублев, и Синнер гораздо увереннее играли на чужой подаче, нежели на своей», - приводит слова Собкина «Чемпионат».

Напомним встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу Синнера, который вышел в четвертьфинал.