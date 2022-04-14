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«Постоянные провалы внимания». Собкин - о поражении Рублева в Монте-Карло

Россиянин вылетел в третьем раунде турнира
14 апреля 2022 21:49
автор: Александр Шульгин

Заслуженный тренер России Борис Собкин объяснил причины поражения Андрея Рублева в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло против итальянца Яника Синнера.

«Вчерашний и сегодняшний матчи были похожи. У Рублева постоянные провалы внимания, даже в первом выигрышном сете. Ну а во втором сете Андрей полностью провалился.

Если говорить о качестве игры, то и Синнер играл не блестяще. Оба не прибились еще к покрытию. Земля - такое покрытие, которое требует времени, чтобы к ней привыкнуть. Итальянец адаптировался лучше. Да и играл сегодня активнее. Много брейков было… Но и Рублев, и Синнер гораздо увереннее играли на чужой подаче, нежели на своей», - приводит слова Собкина «Чемпионат».

Напомним встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:3 в пользу Синнера, который вышел в четвертьфинал.

источник: Чемпионат.com
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