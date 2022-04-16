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Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Грек поборется за титул «Мастерса»
16 апреля 2022 19:42
автор: Александр Шульгин

В полуфинальном матче турнира «Мастерс» в Монте-Карло греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в финал соревнований.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу грека.

Циципас восемь раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять боейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника три эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из четырех.

В финале Циципас сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины, который в другом полуфинальном матче выиграл у болгарина Григора Димитрова.

источник: «Советский спорт»
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