Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Монте-Карло

В полуфинальном матче турнира «Мастерс» в Монте-Карло греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл представителя Германии Александра Зверева и вышел в финал соревнований.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу грека.

Циципас восемь раз подавал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять боейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника три эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейка из четырех.

В финале Циципас сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокины, который в другом полуфинальном матче выиграл у болгарина Григора Димитрова.