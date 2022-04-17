Циципас во второй раз подряд стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 37 минут и завершился победой Циципаса в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (6:3).

В прошедшей игре грек, занимающий пятое место в рейтинге ATP, оформил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У его соперник один эйс, одна двойная и три реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Циципас смог защитить чемпионский титул на «Мастерсе». В прошлом году он обыграл в финале турнира россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3).