ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Циципас во второй раз подряд стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло

В финальной встрече соревнований спортсмен из Греции обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.
17 апреля 2022 17:38
автор: Владислав Корегин

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокину в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 37 минут и завершился победой Циципаса в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (6:3).

В прошедшей игре грек, занимающий пятое место в рейтинге ATP, оформил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У его соперник один эйс, одна двойная и три реализованных брейка из четырех.

Таким образом, Циципас смог защитить чемпионский титул на «Мастерсе». В прошлом году он обыграл в финале турнира россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Циципас во второй раз подряд стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло
В финальной встрече соревнований спортсмен из Греции обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину.
17.04.2022 17:38
Теннис
автор: Владислав Корегин
Циципас обыграл Зверева и вышел в финал турнира в Монте-Карло
Грек поборется за титул «Мастерса»
16.04.2022 19:42
Теннис
автор: Александр Шульгин
Зверев обыграл Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
Встреча продлилась продлилась 3 часа 5 минут.
15.04.2022 21:25
Теннис
«Постоянные провалы внимания». Собкин - о поражении Рублева в Монте-Карло
Россиянин вылетел в третьем раунде турнира
14.04.2022 21:49
Теннис
автор: Александр Шульгин
Рублев проиграл Синнеру и вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло
Итальянец – 12-я ракетка мира.
14.04.2022 20:55
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв Карреньо-Бусту
Встреча продлилась 1 час 35 минут.
14.04.2022 18:14
Теннис
автор: Владислав Корегин
Бывший тренер Джоковича назвал позором санкции в отношении российских и белорусских спортсменов
Пилич сравнил ограничения с действиями в отношении американских теннисистов.
14.04.2022 17:43
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Не было стабильности и агрессии». Тарпищев объяснил проблемы Рублева в матче против де Минора
Россиянин сумел добиться победы, несмотря на разгром в первом сете
14.04.2022 11:48
Теннис
автор: Александр Шульгин
Чесноков считает, что Рублеву надо прибавлять, чтобы пройти Синнера на турнире в Монте-Карло
Российский теннисист потратил три сета и два часа на победу над Де Минором.
13.04.2022 23:39
Теннис
автор: Максим Скороходов
Рублев победил Де Минора и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Матч длился 2 часа 4 минуты.
13.04.2022 21:46
Теннис
автор: Максим Скороходов
«Дзюба заслужил новый контракт». Булыкин — о ветеране «Зенита» и золотой гонке
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «Плеймейкером» мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ-2021/22.
«Ничья возможна, но скорее южане дома возьмут своё». Прогноз Ловчева на матч «Сочи» — «Локомотив»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ в Сочи (17 апреля, 16:30).
Забытый «подвиг» Александра Великого. Как Могильный «прихлопнул» судью НХЛ
К 20 годам Александр Могильный уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, в 22 стал первым россиянином, забившим в Матче звезд НХЛ, но вскоре сорвался в рядовом эпизоде — и получил одну из самых суровых дисквалификаций в лиге.
Оживший «Фонбет» раздает фрибеты, в Суперкубок УЕФА выводят Клоппа и Тедеско. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Подвиги по расписанию: Овечкин забил гол №777, Капризов обогнал Габорика, Кучеров оформил «покер» (видео)
В очередных матчах чемпионата НХЛ российские суперзвезды отметились новыми статистическими достижениями.
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика