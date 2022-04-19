Россиянка Рахимова не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Камилла Рахимова уступила представительнице Румынии Соране Кырсте (4:6, 1:6) в матче первого круга турнира в Стамбуле.

Отметим, что встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут. На счету россиянки, занимающей 95-е место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Ее соперница оформила два эйса, допустила четыре двойных и реализовала семь брейков из 15.

Добавим, что во втором круге Кырстя сыграет либо с Ипек Оз из Турции, либо с Аранчей Рус, представляющей Нидерланды.