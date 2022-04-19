Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Белграде, где сыграет с Хачановым

Российский теннисист Роман Сафиуллин во встрече первого круга турнира в Белграде победил шведа Микаэля Юмера со счетом 7:5, 6:0.

Матч длился 1 час 38 минут.

По его ходу Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал пять из 12 брейкпоинтов.

На счету Юмера один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк при четырех возможностях взять подачу россиянина.

Следующим соперником Сафиуллина будет его соотечественник Карен Хачанов, который как третий сеяный пропускал первый круг.