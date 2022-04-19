Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв Мельникову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв соотечественницу Марину Мельникову.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу 29-й ракетки мира.

Победительница четыре раза подала навылет и реализовали пять брейк-пойнтов из 14. На счету Мельниковой один эйс, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейка из трех.

Таким образом, Кудерметова в следующем раунде турнира сразится с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) - Ана Конюх (Хорватия).