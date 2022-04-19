«Теперь я наслаждаюсь теннисом по-другому». Уильямс - о своем отношении к спорту после возвращения

Бывшая первая ракетка мира, 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс рассказала, как изменилось ее отношение к профессиональному спорту после возвращения на корт.

«Возвращение на корт делает меня счастливой, потому что я много лет играю в теннис, и мне это нравилось, но теперь я играю только для себя. Я буду соревноваться когда и где захочу, мне не обязательно везде появляться. Теперь я наслаждаюсь теннисом по-другому», — приводит слова Серены Insider.

Отметим, что Уильямс в последний раз выигрывала турнир Большого шлема в 2017 году в финале Открытого чемпионата Австралии, обыграв свою сестру Винус. В том же году Серена впервые стала мамой. Она вернулась на корт впервые с июня 2021 года.