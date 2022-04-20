Английские СМИ сообщают, что Медведева и других российских теннисистов не допустили до Уимблдона

Руководство Уимблдона решило отстранить российских теннисистов от участия в турнире.

Об этом сообщает английское издание Sportico со ссылкой на собственный источник.

Какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов, пока неясно. Напомним, что россияне и белорусы могут играть в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.

Напомним, россиянин Даниил Медведев в 2022 году на время смог впервые в своей карьере стать первой ракеткой мира, однако Джокович спустя несколько турниров вновь вернул себе позицию.