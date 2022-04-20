Уимблдон проведет конференцию 26 апреля, в которой могут объявить об отстранении России

Организаторы Уимблдона-2022 проведут традиционную ежегодную конференцию 26 апреля. На этом мероприятии могут объявить санкции в отношении российских теннисистов.

Об этом информирует журналист Бен Ротенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что на пресс-конференции могут быть сделаны важные объявления относительно проведения Уимблдона-2022. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов отстранили от розыгрыша в этом году.

Какое решение будет принято в отношении белорусских теннисистов, пока неясно. Напомним, что россияне и белорусы могут играть в турнирах, проводимых под эгидой ATP и WTA, но только в нейтральном статусе.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.