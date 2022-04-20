Президент ФТР Тарпищев сказал, что никак не может повлиять на отстранение россиян от Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об информации английских СМИ о том, что российских теннисистов не допустят до Уимблдона.

«На это повлиять мы не можем. Если так случится, то это будет плохо для ребят, учитывая рейтинг, очки. Но это не от нас зависящие вещи. С кем тут бороться?» - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.