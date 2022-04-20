Метревели - о возможном недопуске россиян до Уимблдона: Хочется, чтобы играли сильнейшие теннисисты

Известный советский теннисист Александр Метревели прокомментировал информацию, согласно которой российских и белорусских теннисистов могут отстранить от розыгрыша Уимблдона-2022.

«Уимблдон— крупный турнир. Не приняв в нем участие, россияне потеряют много очков. Но это же политика, а не спорт. Грустно, что такая ситуация. Не знаю, чем это закончится, но решение должно быть в середине мая. Хочется, чтобы в турнире принимали участие и играли сильнейшие теннисисты», — сказал Метревели «Чемпионату».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.