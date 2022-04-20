Грачева на старте турнира в Стамбуле победила Бужкову

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече первого круга победила чешку Марию Бужкову со счетом 6:3, 7:5.

По ходу матча Грачева сделала по одному эйсу и двойной ошибке, а также реализовала четыре из пяти брейкпоинтов.

Бужкова не подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и взяла два сета на подаче россиянки, имея четыре возможности.

В следующем раунде Грачева сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, которая в своем матче была сильнее китаянки Ван Цян (6:3, 6:2).