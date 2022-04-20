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Песков считает, что Уимблдон сам пострадает от отстранения российских теннисистов

Даниил Медведев занимает второе место в рейтинге АТР.
20 апреля 2022 13:32
автор: Максим Скороходов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможном отстранении российских теннисистов от Уимблдона.

«Учитывая, что Россия - очень крепкая теннисная страна, наши теннисисты, действительно, в верхних строчках мирового рейтинга, то от их отстранения пострадают сами соревнования», - приводит слова Пескова ТАСС.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.

источник: ТАСС
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Песков считает, что Уимблдон сам пострадает от отстранения российских теннисистов
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