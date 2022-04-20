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Медведев заявился на травяной турнир в Хертогенбосе

Данные соревнования закончатся за две недели до начала Уимблдона.
20 апреля 2022 15:11
автор: Максим Скороходов

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявился на турнир категории ATP 250 в Хертогенбосе.

Соревнования в Нидерландах пройдут с 4 по 12 июня.

«Я с нетерпением жду возможности вернуться в Нидерланды и сыграть в Хертогенбосе. Мне нравится играть на траве и в непринужденной атмосфере, которой славится данные соревнования», - приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

На данный момент Медведев восстанавливается после операции по удалении грыжи.

Добавим, что сегодня появилась информация, что всех российских теннисистов не допустят до главного травяного турнира Уимблдона, основная сетка которого начнется 27 июня.

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