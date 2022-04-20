В Госдуме отреагировали на отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин поделился мнением о недопуске российских теннисистов до Уимблдона.
«Это было прогнозируемое решение организаторов турнира. Великобритания в сегодняшней ситуации занимает наиболее агрессивную антироссийскую позицию, поэтому отстранение российских и белорусских спортсменов политически ангажировано», - приводит слова Пайкина Life.ru.
Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.