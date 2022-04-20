Чесноков высказался об отстранении русских теннисистов от Уимблдона

Экс-теннисист Андрей Чесноков отреагировал на информацию о том, что принято решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Вы представляете, если все страны бойкотируют всех российских спортсменов. А нашим игрокам повеситься что ли? На их месте я бы сказал: «Вы можете быть гражданином другой страны, но главное, чтоб вы играли», - приводит млова Чеснокова Sport24.

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.