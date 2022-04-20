Камельзон назвал спортивным вандализмом отстранение России от Уимблдона

Тренер Владимир Камельзон отреагировал на информацию о том, что принято решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдоне.

«Отстранение целых государственных команд я называю спортивным вандализмом. В этом нет ничего хорошего. Не ясно, что они хотят доказать?!», - приводит слова Камельзона «Газета.Ru».

Отметим, что старт Уимблдона запланирован на 27 июня. Турнир завершится 10 июля. Действующим обладателем «Большого шлема» в этом соревновании является серб Новак Джокович, у женщин - австралийка Эшли Барти.